Allemagne: une douzaine de secouristes blessés dans une explosion près de Düsseldorf

L'explosion s'est produite dans l'un des appartements de l'immeuble, où vivaient une mère et son fils. Ce dernier, âgé de 57 ans, a été interpellé, selon les médias locaux. Le suspect, qui était déjà recherché par la police selon plusieurs médias, aurait été grièvement blessé. D'après le journal Bild, l'homme était connu pour ses prises de positions anti-vaccin concernant le Covid-19 sur les réseaux sociaux. L'identité de la personne retrouvée morte dans l'appartement n'est pas encore déterminée. "Il s'agit probablement de la mère" du suspect, a dit le ministre de l'Intérieur de la région, Herbert Reul, sur la chaîne de télévision NTV. Une porte-parole de la police présente sur les lieux a déclaré que 10 secouristes avaient été blessés, dont huit grièvement. Appelés sur les lieux en raison d'un incendie, ceux-ci ont été projetés en arrière par une explosion lors de l'ouverture de la porte. Selon le quotidien Bild et la chaîne NTV, le forcené aurait ensuite mis le feu à de l'essence ou une autre substance inflammable répandue dans l'entrée de son appartement. Il a ensuite fermé la porte et continué à incendier le reste du logement, avant d'être arrêté par les forces spéciales de la police. Les raisons précises de son acte n'ont pu être établies dans l'immédiat. Une enquête est en cours. (Belga)