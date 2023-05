Assises Flandre occidentale - Tom Debaillie reconnu coupable de parricide par le jury de la cour d'assises

Le corps sans vie du médecin retraité a été retrouvé sur les marches de son château à Hoog Mosscher (Courtrai) dans la nuit du 4 au 5 avril 2020. Tom Debaillie, son fils, avait prévenu les services de secours, mais affirmait ne pas savoir ce qui était arrivé à son père. Les enquêteurs devaient cependant découvrir rapidement de nombreuses traces de sang à l'intérieur de l'habitation. Plusieurs témoins ont, en outre, déclaré que l'ancien champion du monde de bodybuilding ne s'occupait pas bien de son père. Tom Debaillie a également un lourd casier judiciaire pour des faits de violence. L'autopsie a révélé que Frans Debaillie avait été tué à coups de poing et de pied portés au corps et à la tête. Tom Debaillie a longtemps nié son implication. Ce n'est qu'après plus de cinq mois que l'accusé a admis avoir donné un coup de poing à son père lors d'un différend. Mais de son propre aveu, il ne se souvient pas de tout ce qu'il a fait par la suite. Les débats sur la peine débuteront vendredi matin à 9h00. L'homme risque la prison à perpétuité. (Belga)