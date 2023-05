Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 termine de peu dans le vert

Parmi ceux-ci, on pouvait compter GBL (77,00) qui reculait de 2,53% mais, s'appréciait de 0,97% compte tenu de son détachement de coupon, Aedifica (70,95) gagnant de même 0,28% ex-coupon pour un recul de 2,34%. Sofina (207,80) emmenait toujours les hausses en rebondissant de 3,59% devant WDP (26,66) et Barco (25,48), positives de 2,07 et 1,59%. arGEN-X (368,30) et UCB (84,64) progressaient de 1,35 et 0,36% alors que Galapagos (37,88) ne gagnait plus que 0,21%, Solvay (107,45) reculant finalement de 0,14% comme Aperam (33,45) et Umicore (28,88), négatives de 0,68 et 0,62%. AB InBev (56,51) terminait de 0,11% dans le vert tandis que KBC (60,70) et Ageas (40,00) étaient en baisse de 0,20 et 0,50%. Bekaert (40,84) reculait par ailleurs de 2,5% pour une hausse de 1,4% compte tenu de son détachement de coupon. Les résultats de Euronav (15,295) étaient salués par un bond de 7,9%, ceux de Engie (14,788) et ING (11,50) par des mieux de 0,7 et 3,9%. Immobel (42,90) et Agfa-Gevaert (2,54) reculaient par contre de 2,5 et 1,2%. DMS Imaging (0,0205) chutait enfin de 6,8%, Hyloris (12,50) et Sequana Medical (3,10) étant négatives de 1,6 et 3,4% alors que Biosenic (0,132) et Celyad (0,626) progressaient de 1,5 et 4,3%. Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,0910 USD, contre 1,0930 dans la matinée et 1,0980 la veille. Le lingot se négociait autour de 59.445 euros, en recul de 90 euros. (Belga)