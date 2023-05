Bundesliga - Manuel Neuer a retrouvé le terrain mais ne se fixe pas de "calendrier" pour rejouer

Le 9 décembre, après un Mondial-2022 catastrophique conclu par une piteuse sortie dès le premier tour avec la Mannschaft, Manuel Neuer s'est fracturé la partie inférieure de la jambe droite lors d'une sortie loisir à skis. Dans une vidéo d'une quarantaine de secondes publiée jeudi après-midi sur son site internet, le Bayern Munich a montré les images du retour de Manuel Neuer sur les pelouses de la Säbener Strasse, à l'entraînement individuel avec des exercices spécifiques pour les gardiens de but. "Je suis satisfait. On ne se fixe pas de calendrier. J'essaie de tout faire, repousser les limites, obtenir le maximum pour que je puisse progresser et avancer le plus rapidement possible", a expliqué Manuel Neuer, champion du monde 2014 avec l'Allemagne, et vainqueur de la Ligue des champions avec le Bayern en 2020. Rapidement après sa blessure et son opération, il s'est fixé comme objectif d'être prêt pour le premier stage estival de préparation de la prochaine saison du Bayern Munich, programmé du 15 au 20 juillet au Tegernsee à une cinquantaine de kilomètres au sud de Munich. Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'à l'été 2024, Manuel Neuer espère disputer l'Euro-2024 à domicile l'été prochain (14 juin-14 juillet). Le Bayern a recruté le Suisse Yann Sommer cet hiver pour pallier son absence. (Belga)