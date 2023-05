Conflit au Nagorny Karabakh - L'Arménie affirme que ses troupes ont été prises pour cible par l'armée d'Azerbaïdjan

Deux soldats arméniens ont tété blessés dans l'attaque qui a eu lieu près de Sotk, selon le ministère. Les troupes arméniennes prennent des mesures préventive et protectrice adéquates, selon celui-ci. Yerevan ajoute que l'Azerbaïdjan propage des informations fausses en assurant que c'est l'Arménie qui a ouvert le feu et blessé un soldat mercredi soir. Le ministère de la Défense d'Azerbaïdjan a entre temps déclaré que les forces armées de l'Arménie "ont commis des provocations délibérées contre des positions de l'armée d'Azerbaïdjan", visant une localité de la région de Basarkechar, rapporte l'agence de presse Trend News citant le service de presse du ministère. Un militaire aurait été blessé grièvement à la tête, selon ce service. "Une fois encore, en dépit des avertissements pour cesser les provocations et ne pas causer l'escalade de la situation délibérément, l'Arménie a violé le cessez-le-feu", selon ce ministère. Ces deux anciennes républiques soviétiques se disputent depuis des décennies le contrôle de la région montagneuse du Nagorny Karabakh, en Azerbaïdjan, mais habitée surtout par des Arméniens. Les dirigeants des deux pays doivent se rencontrer dimanche à Bruxelles pour une nouvelle tentative de réconciliation entre les deux pays du Caucase. Le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, va recevoir le Premier ministre arménien Nikol Pachinian et le président azerbaïdjanais Ilham Aliev pour "promouvoir la stabilité dans le Caucase du sud et la normalisation entre les deux pays", selon un communiqué. (Belga)