Conflit au Nagorny Karabakh - Une "solution pacifique" est possible entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, affirme Washington

"Nous pensons que des avancées durables sont toujours possibles. Nous pensons qu'il existe une solution pacifique à cela", a déclaré à la presse le porte-parole adjoint du département d'État américain, Vedant Patel. Un soldat azerbaïdjanais a été tué jeudi dans de nouveaux affrontements à la frontière entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, qui se sont mutuellement accusés de "tirs de mortier" et d'"armes lourdes" et de "provocations" à la frontière. "Les violences de ce type, nous pensons qu'elles sapent les progrès (...) vers une paix digne et durable" entre ces deux pays du Caucase, qui se disputent depuis trois décennies la région du Nagorny Karabakh. Vedant Patel a demandé à ce que les deux dirigeants, qui doivent se rencontrer dimanche à Bruxelles, se "mettent d'accord pour éloigner leurs troupes le long de la frontière", ainsi que l'avait proposé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. (Belga)