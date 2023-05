Conflit israélo-palestinien - Un homme tué par une roquette palestinienne dans le centre d'Israël

Deux autres personnes ont été blessées par ce tir de roquette qui a frappé de plein fouet un immeuble d'habitation dans la ville de Rehovot, a indiqué la police, alors que les tirs de projectiles palestiniens se poursuivent sur le centre et le sud du pays et qu'Israël mène des raids aériens sur la bande de Gaza. Depuis le début des échanges de tirs entre Israël et des groupes armés palestiniens à Gaza, 28 personnes dont des enfants ont perdu la vie dans le territoire palestinien et une en Israël, sans que cette nouvelle escalade ne donne de signe de répit jeudi, malgré des efforts de médiation. Par ailleurs, le ministère de la Santé à Gaza, contrôlé par le mouvement islamiste Hamas, a fait état de plus de 80 blessés, depuis mardi. Des combattants du Djihad islamique et du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) ont aussi été tués, d'après ces groupes. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé que deux commandants du Djihad islamique avaient été abattus jeudi matin. Selon les derniers chiffres communiqués par l'armée, 547 roquettes ont été lancées depuis Gaza vers le sol israélien depuis le début des tirs mercredi et 175 ont été interceptées par le système de défense anti-aérien. Jeudi, l'armée israélienne a dit avoir visé 166 cibles à travers la bande de Gaza, dont des sites de lancement de roquettes. Cette flambée de violences a débuté mardi par des frappes israéliennes sur le territoire palestinien, visant le Djihad islamique, organisation considérée comme "terroriste" par Israël, l'Union européenne et les États-Unis. (Belga)