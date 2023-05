Danemark: le ministre de la Défense reviendra le 1er août après un arrêt de 6 mois

"Après avoir consulté les médecins et les psychologues avec lesquels je m'entretiens, j'ai décidé de revenir le 1er août, date de la rentrée politique", a-t-il écrit sur Facebook. M. Ellemann-Jensen, qui dirige également le parti libéral Venstre, s'était mis en arrêt début février à peine deux mois après la mise en place inédite d'un gouvernement centriste sous la houlette de la sociale-démocrate Mette Frederiksen. "La décision de prendre un congé de maladie a été à la fois très simple et très difficile. Simple parce que c'était tout simplement nécessaire pour ma santé. J'avais l'impression que ma tête allait éclater et j'avais du mal à rester debout", a écrit le dirigeant, parlementaire depuis 2011. "Infiniment difficile, car l'idée de prendre les choses à bras-le-corps et de ne jamais renoncer est chez moi innée. C'est pourquoi j'ai ignoré trop de signes de stress", a indiqué M. Ellemann-Jensen, 49 ans, reconnaissant qu'il s'agissait d'une "erreur que je ne suis sans doute ni le premier ni le dernier à commettre". En son absence, il est remplacé à la Défense par le ministre de l'Économie, Troels Lund Poulsen. Au Danemark, les autorités sanitaires estiment que 29% des adultes souffrent de stress sévère. (Belga)