Deux morts après des coups de feu dans une usine Mercedes allemande

Un premier bilan faisait état d'un mort et un blessé grave, mais ce dernier a succombé à ses blessures. Les deux victimes étaient âgées de 44 ans. Celles-ci et l'auteur présumé sont salariés d'un prestataire extérieur, a précisé un porte-parole de Mercedes. "Des employés assurant la sécurité de l'usine ont neutralisé le suspect dans le hall de production, puis l'ont remis à la police qui l'a arrêté", ont ajouté les autorités. Les circonstances exactes des coups de feu doivent encore être éclaircies, mais selon la police, les travailleurs n'encourent plus aucun danger. Beaucoup d'entre eux ont néanmoins été renvoyés chez eux. D'après le quotidien allemand Bild, les services de secours et de police se sont rendus en nombre à l'usine. Mercedes possède à Sindelfigen, non loin de Stuttgart où le groupe est basé, son usine la plus ancienne où quelque 35.000 personnes sont employées. L'usine de Sindelfingen produit plusieurs modèles très haut de gamme de la marque Mercedes comme la classe S et les berlines de luxe Maybach. (Belga)