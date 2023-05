DP World Tour - Soudal Open: classement après le 1er tour

1. Simon Forsström (Suè) 64 -7; 2. James Morrison (Ang) 65, Marcel Siem (All) 65, Jens Dantorp (Suè) 65, Andrew Wilson (Ang) 65; 6. Alejandro Del Rey (Esp) 66, Ryo Hisatsune (Jap) 66, Felix Mory (Fra) 66; Frederic Lacroix (Fra) 66, Ko Jeon-weon (Fra) 66, Sören Kjeldsen (Dan) 66, Marcus Kinhult (Suè) 66, Alexander Björk (Suè) 66; 14. Thomas Detry (Bel) 67; ... 57. Nicolas Colsaerts (Bel) 70, Kristof Ulenaers (Bel) 70; 75. Alan De Bondt (Bel) 71, Kevin Hesbois (Bel) 71, Jarno Tollenaere (Bel) am. 71, James Skeet (Bel) am. 71; 99. Charles Roeland (Bel) am. 72; 17. Yente Van Doren (Bel) 73; 135. Jean De Wouters (Bel) 74; 147. Nathan Cossement (Bel) am. 76; 152James Meyer de Beco (Bel) 77, 155. Christopher Mivis (Bel) 78; 156. Hugo Duquaine (Bel) am. 89 (Belga)