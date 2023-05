DP World Tour - Thomas Detry 14e après le premier tour du Soudal Open

Detry a réussi cinq birdies, contre un seul bogey. "Je suis satisfait de ce tour", a-t-il déclaré. "Sur le premier trou (le 10e), grâce à un joli coup depuis l'extérieur du green, j'ai pu conserver le par et c'est bon pour la confiance. Le fait que j'aie manqué un putt de trois mètres pour le birdie au huitième trou m'a tout de même ennuyé". Le Suédois Simon Forsström est le premier leader. Avec 64 coups, soit sept sous le par, il devance d'un coup son compatriote Jens Dantorp, l'Allemand Marcel Siem et les Anglais Andrew Wilson et James Morrison. À la 75e place, figure d'autres joueurs belges qui ont reçu une invitation, Alan De Bondt, Kevin Hesbois et les amateurs Jarno Tollenaire et James Skeet. Ils ont réussi le par (71). Un autre amateur belge Charles Roeland est 99e (72) et Yente Van Doren se retrouve 117e (73). Plus loin, au 135e rang, pointe Jean de Wouters (74), au 147e l'amateur Nathan Cossement (76), au 152e James Meyer de Beco (77) et aux deux dernières places Christoper Mivis 155e (78) et l'amateur Hugo Duquaine 156e (89). (Belga)