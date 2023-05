Euro d'aviron - Trois bateaux belges sélectionnés, Vyvey, Lemmelijn, Mercier et Claeys oubliés

Axel Müller, le sélectionneur national, fait confiance au skiffeur Tim Brys, ainsi qu'aux deux double-sculls de Aaron Andries et Tristan Vandenbussche, en catégorie open, et de Niels Van Zandweghe et Marlon Colpaert, en poids légers. Tibo Vyvey, l'incontestable N.1 des poids légers depuis son retour de trombose et champion de Belgique en titre du skiff devant Colpaert et Van Zandweghe, devra se contenter d'une sélection pour une manche de Coupe du monde, du 16 au 18 juin, à Varèse en Italie, associé en deux de couple au jeune espoir Mil Blommaert. La sélection, basée sur les résultats aux trials (championnats de Belgique), aux Race seat (sur 1.000m) et aux régates de Gand, oublie également Ruben Claeys, Gaston Mercier et Ward Lemmelijn, qui étaient eux depuis un an associés à Brys en quatre de couple, un projet définitivement rangé aux oubliettes. L'Euro de Bled constitue la première étape du parcours devant mener les Belgian Sharks à une qualification pour les JO de Paris, même si les premiers tickets ne seront délivrés que lors des Mondiaux de Belgrade, début septembre. Par ailleurs, le comité de sélection a retenu quatre bateaux pour l'Euro juniors de Brive-la-Gaillarde en France, les 20 et 21 mai. Le quatre de couple de Neal Laureyns, Karel Debruyne, Brecht Verkest et Jules Vanoverschelde, ainsi que le deux de couple de Lukas Depla et Juul Persyn défendront les couleurs belges chez les garçons. La skiffeuse Marit Janssens et le duo composé de Louise Janssens et Lore Helsene en feront de même chez les jeunes filles. (Belga)