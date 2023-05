Euroligue - Monaco et le Real Madrid rejoignent l'Olympiakos et le FC Barcelone en demi-finales

Toutes les rencontres de ce Final Four auront lieu à la Zalgirio Arena de Kaunas en Lituanie qui peut accueillir 15.415 spectateurs. Si Monégasques et Madrilènes ont dû recourir à cinq rencontres pour accéder au Final Four, comme l'Olympiakos aux dépens du Fenerbahçe Istanbul, Barcelone n'a eu besoin que de trois matchs pour écarter Zalgiris Kaunas. Ce seront donc les quatre équipes qui avaient terminé aux quatre premières places de la saison régulière qui se disputeront la succession au palmarès de l'Efes Istanbul. Les Grecs de l'Olympiakos avaient devancé Barcelone à l'issue de la phase classique (34 journées). Le Real Madrid avait pris la troisième place et Monaco la quatrième. (Belga)