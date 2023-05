Europa League - La Juventus arrache le partage face à Séville, Rome bat Leverkusen 1-0

A Turin, Séville, qui s'était déjà montré dangereux par Ocampos, trouvait le chemin des filets italiens sur une reprise d'En-Nesyri à la 26e minute. Rakitic eut ensuite le 0-2 au bout du pied mais son tir terminait de peu au-dessus de la cage de Szczesny. Incapable de réagir en seconde période, la Juve n'égalisa qu'en toute fin de rencontre (90e+7). Pogba remettait pour Gatti qui fixa le score.à 1-1. A Rome, l'AS Rome et Leverkusen atteignaient la mi-temps sur un score de 0-0, malgré plusieurs occasions dans les deux camps. Côté allemand, Andrich (2e) et Witrz (7e) portèrent le danger dans le camp romain, tandis que les troupes de José Mourinho répliquaient par Ibanez (19e). Le but tombait finalement à l'heure de jeu (63e). Hradecky repoussait un premier tir d'Abraham mais Bove suivait et envoyait le cuir dans les filets, offrant aux Giallorossi un avantage d'un but avant le match retour. Les demi-finales retour auront lieu le jeudi 18 mai, avant la finale prévue le 31 mai à Budapest. La Juventus a remporté trois fois la Coupe de l'UEFA, l'ancien nom de l'Europa League, en 1977, 1990 et 1993, et perdu une fois en finale en 1995. Grand spécialiste de la compétition avec six victoires (un record), Séville, 11e de la Liga, ne sera européen la saison prochaine qu'en cas de victoire finale. Après avoir remporté la première édition de la Conference League la saison passée, l'AS Rome est en lice pour un doublé inédit. Le Bayer Leverkusen rêve pour sa part d'une deuxième victoire finale après celle en 1988. (Belga)