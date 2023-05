ITF Trnava - Greet Minnen et Yanina Wickmayer filent en quarts de finale du simple

Greet Minnen (N.4), 25 ans, 136e mondiale, a pris la mesure au 2e tour de la Bélarusse Iryna Shymanovich (WTA 211), 25 ans également: 6-4, 0-6 et 6-3. La partie a duré 2 heures et 23 minutes. La Campinoise affrontera pour une place dans le dernier carré soit l'Américaine de 19 ans, Elvina Kalieva (WTA 243) soit la Néerlandaise de 23 ans Suzan Lamens (WTA 305). Greet Minnen s'était inclinée en finale du tournoi de tennis WTA 125 de Saint-Malo dimanche, pour sa première finale en simple sur le circuit WTA. De son côté, Yanina Wickmayer (N.7), 33 ans, 191e mondiale, a vu son adversaire abandonner après une heure et 15 minutes de match. La Slovaque Kristina Kucova, 32 ans, 362e mondiale, bénéficiaire d'une invitation, a jeté l'éponge dans la 3e manche alors qu'elle était menée 1-6, 6-0, 4-0. La numéro 6 belge dans la hiérarchie sera opposée en quarts de finale à la Suissesse Viktorija Golubic (N.2/WTA 115), 30 ans, ou à la Tchèque Anna Siskova (WTA 354), 23 ans. Greet Minnen et Yanina Wickmayer ne pourraient s'affronter qu'en finale. Associée à l'Ukrainienne Katarina Zavastska, Yanina Wickmayer jouera encore son quart de finale du double jeudi où elle affrontera la Tchèque Barbora Palicova et la Slovaque Radka Zelnickova, bénéficiaires d'une invitation. (Belga)