Jonas Gerckens met en vente son nouveau bateau en vue d'un nouveau projet pour 2024

Le Liégeois a annoncé la vente de son bateau en vue d'un nouveau projet pour l'année 2024, toujours en Class40. "Je ferai la saison 2023 à bord du VOLVO 164 dont la célèbre transatlantique Transat Jacques Vabre, ensuite je vendrai mon bateau pour aborder 2024 et les prochaines années à bord d'un projet Class40 qui sera dévoilé à l'automne 2023", a expliqué Gerckens dans un communiqué. Un nouveau projet "encore confidentiel mais qui promet de beaux matches sur les océans" qui va mener Gerckens aux départs de Québec-Saint-Malo et de l'Atlantic Cup. Le skipper a précisé sa volonté de poursuivre en Class40 et a annoncé vouloir prendre part à la Globe40, un tour du monde en six étapes prévus de 2025 à 2026. Pour sa dernière année avec son Volvo164, Gerckens participera à l'Armen Race qui débutera le 18 mai prochain. En octobre, il prendra le départ de la Transat Jacques Vabre qui relie Le Havre à Fort de France en Martinique. Il sera accompagné du Français Benoit Hantzperg avec qui il avait pris la 4e place en 2021. En 2022, Gerckens avait été contraint à l'abandon pour sa deuxième participation à la Route du Rhum. (Belga)