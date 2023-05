Jupiler Pro League - Mousa Al-Tamari va quitter OHL et rejoindre Montpellier

Al-Tamari, avait rejoint Den Dreef en octobre 2020 en provenance de la formation chypriote d'Apoel Nicosie. Son contrat arrivait à échéance fin juin. Il part donc libre. La durée de son nouveau contrat n'a pas été précisée. Montpellier s'est contenté de dire que son nouvel attaquant rejoindra le Montpellier Hérault Sport Club "pour la saison 2023/24". L'ailier droit a joué au total 91 rencontres avec OHL. Il a inscrit 10 buts et donné 9 assists. Cette saison son bilan, en 36 matchs, est de 6 buts et autant de passes décisives. Al-Tamari est la grande vedette de son équipe nationale pour laquelle il a porté le maillot à 52 reprises et inscrit 12 buts. (Belga)