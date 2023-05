Le festival Ostende à l'Ancre reviendra le 1er juin sur un thème vénitien

Pendant l'événement, des gondoles vénitiennes navigueront autour du quai Mercator et seront accessibles aux visiteurs. "Dans une ville entourée d'eau, les gondoles ont joué un rôle important pendant des siècles pour transporter les personnes et les marchandises le long des canaux étroits et peu profonds. Venise a donc une riche histoire maritime", explique le conservateur de l'exposition, Hubert Rubbens. Outre les gondoles, l'Atlantis et le Morgenster, deux géants de la haute mer, seront aussi présents au festival. Les amateurs pourront encore prendre le large à bord du George Stephenson et du Jantje. "Nous attendons déjà avec impatience le plus grand événement maritime de la Côte", s'est réjoui le bourgmestre d'Ostende, Bart Tommelein. "Ostende à l'Ancre est un événement fantastique de quatre jours qui permet aux Ostendais et aux visiteurs de découvrir tout ce qui touche à la navigation. Cette année, pour la première fois, nous jetons également un regard sur notre avenir maritime, avec un véritable 'village de l'innovation'". (Belga)