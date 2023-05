Les promesses de mieux rémunérer les producteurs de cacao "sonnent creux", selon Oxfam

Ces quatre entreprises (Hershey, Lindt, Mondelez et Nestlé) ont engrangé conjointement près de 15 milliards de dollars de profit depuis le début de la pandémie, ce qui représente une hausse moyenne de 16 % par rapport à 2020. Interrogés dans le cadre d'un sondage mené par Oxfam, 90% des producteurs ghanéens ont quant à eux déclaré avoir vu leur situation économique se dégrader au cours de la même période. Nombre d'entre eux n'ont par ailleurs pas accès à un revenu minimum vital leur permettant de manger à leur faim et de se procurer des biens de première nécessité. Face à ce constat, Oxfam a analysé les programmes de durabilité des dix principaux fabricants de chocolat opérant au Ghana, qui se sont tous fixé pour priorité d'aider les producteurs à produire plus de cacao. D'après l'ONG, aucun programme n'a permis d'atteindre cet objectif et, par conséquent, d'augmenter les revenus des producteurs qui ont en réalité chuté de 25 % entre 2020 et 2022. "Les géants du chocolat doivent concrétiser leurs promesses" conclut Bart Van Besien, chargé de plaidoyer et expert de la filière du cacao chez Oxfam Belgique. "Ils doivent se débarrasser de leur héritage colonial basé sur l'extraction des matières premières et destiné à fournir des profits astronomiques aux actionnaires tout en maintenant les producteurs et productrices dans la pauvreté. Tant qu'il n'y aura pas de prix équitables et de revenus vitaux, il n'y aura jamais de chocolat 'durable' ou 'équitable'". (Belga)