Météo - Jeudi sous la grisaille et la bruine avant des éclaircies

Le ciel sera d'abord gris, parsemé de nuages bas en de nombreux endroits et parfois de quelques bruines. En Ardenne, du brouillard planera ci et là. Plus tard dans l'avant-midi, des éclaircies seront possibles mais des averses locales seront aussi à craindre. Localement, ces averses seront intenses, parfois accompagnées d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 13°C et 18°C. Le vent de nord-ouest sera faible dans l'intérieur du pays et généralement modéré à la mer. (Belga)