Mondiaux de judo - Karel Foubert, battu d'entrée : "Je ne suis pas parvenu à montrer mon judo"

"Je rentre à la maison avec un sentiment de déception", a-t-il confié à Belga à la suite de sa défaite. "Je ne suis malheureusement pas parvenu à montrer mon judo, ou du moins comme je l'aurais souhaité. C'était un adversaire robuste. Je savais qu'il serait compliqué à manoeuvrer et je n'ai pas réussi à passer au travers du kumikata. Le plan tactique a pourtant bien été exécuté, mais vers la fin du combat, j'ai commis une petite erreur que j'ai payée d'un waza-ari. Et je savais que ce serait très dur de renverser la situation. J'attendais plus de combat et je devrai placer plus de petites attaques à l'avenir, afin également d'apparaître moins passif. Il est clair que j'attendais plus de ce premier championnat du monde. J'étais parti l'esprit ouvert et hyper enthousiaste à l'idée de montrer ce dont j'étais capable." Karel Foubert espère toutefois rebondir rapidement, alors que son prochain rendez-vous sera le Grand Prix Upper Austria à Linz, le 25 mai. "Je serai encore plus motivé", a-t-il poursuivi. "Les enseignements que je tire de ce championnat du monde, c'est que je ne suis pas loin du top, mais que je dois encore opérer des ajustements dans mon judo pour faire partie des candidats aux médailles. Je prends cette compétition comme une nouvelle expérience. Et je vais m'atteler à poursuivre ma progression dans les mois à venir", a-t-il conclu, revanchard. (Belga)