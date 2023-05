Mort d'un enfant à Gand - Aucune avancée après une confrontation de 8h entre la mère de Raul et son ex-compagnon

Les enquêteurs espéraient une avancée après une nouvelle audition de la sœur de la victime prénommée Raul, mais cela n'a pas été le cas. Les avocats des suspects n'ont pas souhaité fournir de commentaire. Le corps de Raul avait été repêché le jeudi 13 avril dans le quartier portuaire de Gand. Enfermé dans un sac de sport alourdi de pierres, il aurait été jeté à l'eau à la fin du mois de janvier. La disparition de l'enfant était passée sous les radars jusqu'à ce que des proches de la famille avertissent les autorités. Yoana M., la mère de famille de 34 ans, a été placée sous mandat d'arrêt à la mi-avril. Elle est soupçonnée entre autres de meurtre, de coups et blessures et de recel de cadavre. Son ancien compagnon, Nicu C., avait, lui, été interpellé le 14 avril dernier à Bakel, dans la province du Brabant-Septentrional aux Pays-Bas. Il est également soupçonné d'être impliqué dans la mort de Raul. Devant la justice néerlandaise, l'homme avait accepté la procédure de remise accélérée à la Belgique. Il a été extradé le 25 avril. Présenté à un juge d'instruction de Gand, il a été placé sous mandat d'arrêt et la chambre du conseil a confirmé sa détention. L'homme a maintenu qu'il n'avait rien à voir avec le décès du jeune garçon et était demandeur d'une confrontation avec la mère. (Belga)