Nouvelle explosion aux abords d'un site sacré sikh en Inde

Les autorités ont précisé que l'explosion de faible intensité s'est produite vers 00H00 locales (20H30 HB) dans la nuit de mercredi à jeudi. Aucun blessé n'a été signalé et la cause de la déflagration n'est pas connue, a indiqué la police. "La zone est totalement bouclée et une équipe (de la police) scientifique y travaille", a déclaré Naunihal Singh, responsable au sein de la police. Les forces de l'ordre ont ajouté que cinq personnes ont été arrêtées jeudi, sans donner plus de détails. Les deux précédentes explosions, survenues dans la nuit de samedi à dimanche puis lundi matin, ont fait chacune un blessé. La police n'a pas révélé la cause de ces détonations. Le Temple d'Or, érigé au sein d'un vaste étang artificiel, est vénéré par les sikhs du monde entier. Mais il a été, à plusieurs occasions, le théâtre de violences, notamment quand les forces spéciales indiennes l'ont pris d'assaut en 1984 pour en chasser des militants sikhs qui l'occupaient. Les autorités du Pendjab ont arrêté un prédicateur séparatiste sikh à la fin du mois d'avril, dans le nord de l'Etat, après une traque menée par des milliers d'agents qui aura duré un mois, entraîné des manifestations et suscité des actes de vandalisme par des membres de la diaspora. Agé de 30 ans, Amritpal Singh s'est fait connaître ces derniers mois en réclamant la création du Khalistan, un Etat revendiqué par les indépendantistes sikhs du Pendjab, dont la lutte avait déclenché des violences dans les années 1980 et 1990 ayant fait des milliers de morts. On ignore si ces récentes explosions sont liées à son arrestation. (Belga)