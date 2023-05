Près de 1.000 nouveaux médecins francophones en 2029

Cette commission est chargée d'ajuster à long terme la demande et l'offre en soins de santé. Chaque année, elle remet au gouvernement fédéral un avis sur le nombre maximum de médecins qui, au terme de leur cycle d'étude de six ans, pourra recevoir un numéro Inami. Le dernier chiffre de 2.073 concerne les jeunes qui entameront leurs études en septembre prochain et les termineront en principe en 2029. Le quota est fixé à 929 pour les francophones contre 1.144 pour les néerlandophones. Pour les premiers, c'est 25 % de plus qu'en 2028 et 83 % de plus qu'en 2027. La commission de planification a révisé sa méthode de calcul prenant davantage en compte les réalités de terrain. Il est demandé aux francophones de produire 473 généralistes, soit 51 %. (Belga)