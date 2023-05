Procès des attentats à Bruxelles - Flopée d'intervenants jeudi pour la dernière journée de témoignages sur les faits

La journée débutera avec le témoignage d'une dernière connaissance de Bilal El Makhoukhi. Devait ensuite se présenter la femme qui a brièvement hébergé Mohammed Abrini durant sa cavale consécutive aux attentats, mais celle-ci a remis un certificat médical et ne viendra donc pas à la barre. Les autres témoins de la journée sont liés de près ou de loin aux frères Farisi et à l'appartement de l'avenue des Casernes à Etterbeek, d'où sont partis l'accusé Osama Krayem et le kamikaze du métro Khalid El Bakraoui le 22 mars 2016. La cour entendra notamment la compagne de l'époque de Smail Farisi et quelques connaissances de ce dernier. Les chauffeurs de taxi venu aider son frère, Ibrahim, à vider le logement après les attentats s'exprimeront également, tout comme l'occupant de l'appartement voisin. La semaine prochaine débutera par les témoignages de différents experts. Ils seront suivis des premiers témoins de moralité. (Belga)