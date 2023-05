Renforcement de la sécurité des lieux de culte juifs en France après l'attentat de Djerba

Dans ce télégramme daté de jeudi et consulté par l'AFP, le ministre de l'Intérieur insiste sur le "niveau très élevé de la menace terroriste qui pèse sur le pays ainsi que sur le regain de tensions observé au niveau international et l'attentat meurtrier contre la synagogue de Djerba". Il attire ainsi l'attention des services plus particulièrement sur la fête juive de Chaout du 25 au 27 mai. Gérald Darmanin leur demande notamment une "adaptation du dispositif de surveillance en fonction des niveaux de risques évalués par les services de renseignement territoriaux" et "une vigilance renforcée par une présence statique visible aux heures d'arrivée et de départ des fidèles, lors des rassemblements et offices". L'attentat de Djerba a fait cinq morts dont un Franco-tunisien de 41 ans. L'attaque a eu lieu alors que des centaines de fidèles achevaient le pèlerinage juif annuel dans la synagogue de la Ghriba, la plus ancienne d'Afrique. Les victimes ont été tuées devant la synagogue par les tirs de l'assaillant. (Belga)