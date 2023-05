Royaume-Uni: des services ferroviaires passent sous contrôle de l'Etat

Le ministère des Transports a indiqué que le contrat de TransPennine ne serait pas renouvelé après le 28 mai. Les services qui étaient gérés par cette entreprise seront alors transférés à "un opérateur de dernier recours", ce qui signifie qu'une entreprise interviendra au nom du gouvernement pour prendre en charge la gestion du service. "Après des mois au cours desquels les voyageurs et les entreprises du nord ont fait les frais d'annulations incessantes, j'ai décidé de placer (les services) de TransPennine Express sous le statut d'opérateur de dernier recours", a dit le ministre des Transports Mark Harper. Environ un train sur six a été annulé en mars, le taux le plus élevé du Royaume-Uni. "Il ne s'agit pas d'une solution miracle et elle ne résoudra pas instantanément un certain nombre de problèmes", a-t-il prévenu, accusant notamment le syndicat des conducteurs de train Aslef, qui a organisé depuis plusieurs mois des débrayages pour les salaires dans plusieurs compagnies ferroviaires britanniques, d'avoir empêché TransPennine Express, qui appartient à l'entreprise FirstGroup, d'assurer un service complet. "Alors que certains progrès ont été réalisés ces derniers mois, il a été décidé que pour atteindre les niveaux de performance que les passagers méritent et dont l'économie du nord a besoin, le contrat (...) doit être revu", a précisé le ministère. Mais la décision de confier ces services à un opérateur de dernier recours est "temporaire", a-t-il ajouté et "le gouvernement a la ferme intention de le rendre au secteur privé". (Belga)