TC Eupen - Trois mois de prison pour un médecin qui faisait de fausses attestations durant le Covid

Durant l'audience, le médecin avait reconnu avoir fourni des attestations aux personnes qui le contactaient par téléphone et lui faisaient part de difficultés à respirer ou de malaises dus au port du masque. Il avait par ailleurs admis être contre l'obligation de port du masque. L'enquête avait débuté alors que plusieurs personnes qui circulaient sans masque présentaient une attestation provenant de ce médecin. "Ce médecin ne pratiquait plus depuis 2004. Il avait toutefois conservé son numéro Inami", avait expliqué le ministère public. D'autres prévenus devaient répondre de l'utilisation de ces documents qualifiés de frauduleux. Deux ont été condamnés. L'un bénéficie de la suspension du prononcé tandis que le second, bien connu de la justice, écope d'une peine d'un mois de prison et 1.600 euros d'amende. (Belga)