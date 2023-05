Tour d'Italie - Pedersen gagne la 6e étape et devient le 104e coureur à gagner dans les trois grands Tours

Le champion du monde 2019 est ainsi le 104e coureur de l'histoire à gagner une étape dans les trois grands Tours cyclistes. Le Danois, 27 ans, ajoute une 30e victoire à son palmarès, la 3e cette année. Le peloton est arrivé groupé, après que les deux derniers fuyards, Alessandro De Marchi (Jayco AlUla) et Simon Clarke (Israel - Premier Tech), ont été repris à 300 m de la ligne d'arrivée. L'Italien et l'Australien avaient faussé compagnie à leurs trois compagnons d'échappée, le Britannique Charlie Quaterman (Corratec-Selle Italia), le Français Alexandre Delettre (Cofidis) et l'Italien Francesco Gavazzi (EOLO-Kometa), à 55 km de l'arrivée. Les cinq coureurs étaient sortis du peloton après une vingtaine de bornes. L'entente entre De Marchi et Clarke n'était pas optimale dans les trois derniers kilomètres et le duo a vu le peloton revenir à 400m de la ligne sur la via Francesco Caracciolo, théâtre de cette arrivée napolitaine. Le Norvégien Andreas Leknessund (DSM) a conservé le maillot rose, lui qui devance Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep) de 28 secondes au général. Vendredi, place à la première grande bataille zen montagne de ce Giro 2023 avec la 7e étape qui reliera sur 218 km Capoue au Gran Sasso, dans les Abruzzes, un final à 2.135m d'altitude après une ascension de 26,45 km. (Belga)