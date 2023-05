Tour d'Italie - Positif au coronavirus, Clément Russo non partant

Clément Russo disputait son premier Tour d'Italie. Il est le premier cas détecté à la covid-19 depuis le départ du Giro samedi. La semaine dernière, plusieurs coureurs avaient dû déclarer forfait en amont de la course pour la même raison, dont trois dans l'équipe Jumbo-Visma du Slovène Primoz Roglic, l'un des favoris. Le leader d'Arkéa-Samsic, le Français Warren Barguil, avait lui été testé positif fin avril. Mais il s'est rétabli à temps pour ce Giro qui s'achèvera le 28 mai à Rome. La 6e étape démarre peu après 13h00 et conduira le peloton autour de Naples sur un parcours de 162 kilomètres qui devrait être propice à une arrivée au sprint. Le Norvégien Andreas Leknessund (DSM) est maillot rose avec 28 secondes d'avance sur Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) et 30 sur le Français Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën). (Belga)