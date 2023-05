Tour d'Italie - Remco Evenepoel bon pour le service à Naples : "Ça va, je suis content"

Le coureur de la formation Soudal-Quick Step avait "un peu mal au dos, avec un hématome", a confié Remco Evenepoel au micro d'Eurosport dans l'émission des Rois de la pédale préfaçant l'étape du jour et où Philippe Gilbert s'est reconverti en consultant. Remco Evenepoel a volé deux fois à terre mercredi sur les routes du Giro, mais sans séquelles apparentes. L'homme s'est même prêté avant le départ à un petit jeu de jonglage avec un ballon de plage lors de la présentation des coureurs dans une ville fêtant encore le 3e titre de son équipe de football, le premier sans Maradona, après 33 ans d'attente. "C'est comme ça, c'est la course, je dois faire avec et gérer la douleur le mieux possible. Il faut rester le plus relax possible aussi pour garder de l'énergie par rapport aux blessures. Pour l'instant, ça va", a ajouté Remco Evenepoel qui sait aussi que "le deuxième jour après une chute est toujours le plus difficile". La 6e étape se déroule à Naples sur 162 km, le départ a été donné sur le coup de 13h25. (Belga)