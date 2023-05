Un détenu s'évade de la prison de Saint-Hubert

"Cet individu travaillait dans la ferme de la prison et était accompagné de deux surveillants. Sur le chemin du retour, il s'est mis à courir en direction du bois et les deux agents n'ont pas réussi à le rattraper. Il s'agit d'une action impulsive. A ce stade, rien ne nous fait dire qu'il y avait un plan derrière cette évasion", précise Kathleen Van de Vijver. Jusqu'à présent, les recherches menées par la police pour le retrouver n'ont donné aucun résultat. La porte-parole rappelle qu'au centre de détention de Saint-Hubert, caractérisé par son régime semi-ouvert, les détenus travaillent et suivent des activités avec une certaine liberté. Le profil des détenus qui y sont classifiés prend en compte ces aspects spécifiques, et notamment n'y sont pas classifiés les détenus estimés dangereux. (Belga)