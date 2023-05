WTA Rome - Elise Mertens élimine Kirsten Flipkens au premier tour du double

Après un set initial à sens unique bouclé en 23 minutes sur un sévère 6-0 en faveur des favorites, la rencontre fut plus disputée. Flipkens et Rosolska ont breaké d'emblée Hunter pour filer à 2-4, mais Flipkens perdait ensuite son service (4-4). Mertens cédait à son tour sa mise en jeu (5-6). La paire 4e tête de série sauva ensuite 3 balles de set consécutives pour arracher le tie-break dans lequel elle bénéficia de deux balles de match (6/4) qu'elle ne put conclure et Flipkens/Rosolska arrachaient le super tie-break (6/8). Mertens/Hunter s'appliquèrent d'emblée dans celui-ci (3/0) et concluaient malgré un bref retour de leurs adversaires à quatre partout. Au 2e tour (huitièmes de finale), Mertens/Hinter rencontreront le duo italien Angelica Moratelli (WTA 170) et Camilla Rosatello (WTA 178) ou la paire composée de l'Américaine Sofia Kenin (WTA 186), qui s'est offert Aryna Sabalenka (WTA 2) au 2e tour du simple, et de la Russe Aliaksandra Sasnovich (WTA 74) Vendredi, Elise Mertens, WTA 26, tête de série N.25, jouera son match du 2e tour du simple (32e de finale) contre la Russe Anna Kalinskaya (WTA 57). (Belga)