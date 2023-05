Bagarre mortelle à la gare de Zaventem - Le troisième suspect placé sous mandat d'arrêt

Vendredi, une bagarre entre deux bandes sur les quais de la gare de Zaventem avait mené à la mort d'un jeune percuté par un train. Trois personnes s'étaient retrouvées sur les rails lors de l'affrontement, une seule des trois parvenant à quitter la voie à l'approche du train. La personne décédée est un Etterbeekois de 22 ans, tandis qu'un jeune de 16 ans originaire de Bruxelles a été grièvement blessé. Son pronostic vital n'est entre-temps plus engagé. La troisième personne a été identifiée. Il s'agit d'un Molenbeekois de 22 ans. Il a été inculpé d'homicide et a été placé sous mandat d'arrêt. Un autre résident de Molenbeek-Saint-Jean, âgé de 21 ans, a été incuplé de coups et blessures volontaires avec préméditation. Il a été relâché sous conditions par le juge d'instruction. (Belga)