Challenger de Francavilla - Raphaël Collignon éliminé en quarts de finale

(Belga) Raphaël Collignon, 217e mondial et tête de série N.9, a été battu 7-6 (7/5), 6-2 par l'Italien Lorenzo Giustino (ATP 267), 31 ans, en quarts de finale du tournoi de tennis Challenger 75 de Francavilla al Mare, joué sur terre battue et doté de 73.000 euros, vendredi en Italie. La rencontre a duré 2 heures et 10 minutes.