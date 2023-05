Championnat du monde de Judo - Sami Chouchi, blessé: "Je pense que si j'avais été à 100%, j'aurais décroché une médaille"

"Je me suis malheureusement blessé la semaine dernière", a-t-il expliqué à Belga à l'issue de sa journée. "Je souffre d'une déchirure partielle du muscle oblique à hauteur de ma dernière côte flottante. Aujourd'hui, je ne pouvais rien faire. J'étais à 40% de mes capacités et cela s'est vu au fil des combats. C'était de pire en pire. Malgré les efforts du médecin et du kinésithérapeute pour calmer la douleur avec des injections et un tape, rien n'y a fait. J'avais le combat en mains contre Van 't End, mais j'étais tout simplement dans l'incapacité d'attaquer. J'étais donc fort limité, mais je pensais néanmoins pouvoir arriver jusqu'en quart de finale". Il s'agissait de la toute première participation de Sami Chouchi à un Championnat du monde dans la catégorie des - 90 kg, qu'il a rejointe cette année dans l'espoir de participer aux Jeux Olympiques à Paris en 2024. Il s'était classé septième en - 81 kg en 2021 à Budapest. "Je pense que si j'avais été à 100%, j'aurais décroché une médaille", a-t-il poursuivi. "J'ai le sentiment que je m'adapte de mieux en mieux à cette nouvelle catégorie de poids. Je ne vois guère de différence avec le top mondial. Là, je vais prendre un mois de repos et on verra pour la suite. Le plus important, c'est de bien soigner cette blessure, car je veux pouvoir aller chercher des finales et des médailles". (Belga)