Conflit au Soudan - Environ 200.000 personnes ont fui le Soudan depuis mi-avril

"Alors que la violence au Soudan se poursuit pour la quatrième semaine, près de 200.000 réfugiés (...) ont été contraints de fuir le pays", a déclaré une porte-parole du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Olga Sarrado, lors d'un point de presse régulier à Genève. Mardi, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait indiqué que le nombre de déplacés à l'intérieur du Soudan dépassait désormais les 700.000, soit plus du double des 340.000 recensés une semaine avant. Un porte-parole de l'OIM, Paul Dillon, a indiqué vendredi ne pas disposer de chiffre actualisé. Concernant les réfugiés, Mme Sarrado n'a pas donné de données pays par pays, indiquant que ces éléments seraient publiés plus tard dans la journée sur le portail en ligne du HCR. Elle a toutefois indiqué qu'au Tchad, "30.000 réfugiés supplémentaires sont arrivés ces derniers jours", ce qui porte à 60.000 le nombre total de personnes ayant quitté le Soudan pour ce pays depuis que les affrontements ont éclaté. Au Tchad, "près de 90% des réfugiés sont des enfants et des femmes, dont de nombreuses femmes enceintes. Un cinquième des enfants examinés, âgés de six à 59 mois, souffrent de malnutrition aiguë", a-t-elle détaillé. La moitié des nouveaux arrivants ont des membres de leur famille encore au Soudan qui souhaitent les rejoindre au Tchad. La porte-parole a souligné que la réponse humanitaire était "compliquée et coûteuse" car les personnes arrivent dans des zones frontalières isolées et où la population d'accueil souffre déjà du changement climatique et de pénuries alimentaires. En outre, l'arrivée prochaine de la saison des pluies va compliquer davantage l'acheminement de l'aide. (Belga)