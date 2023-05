Conflit israélo-palestinien - Les attaques meurtrières se poursuivent vers et depuis Gaza

Depuis le début des échanges de tirs entre Israël et des groupes armés palestiniens à Gaza, 29 personnes dont des enfants ont perdu la vie dans le territoire palestinien et une en Israël, sans que cette nouvelle escalade ne donne de signe de répit, malgré des efforts de médiation. La communauté internationale a appelé au retour au calme dans la région. Le ministère américain des Affaires étrangères a jugé que les faits étaient tragiques et urgé à cesser la violence. La ministre des Affaires étrangères allemande, Annalena Baerbock, a pour sa part déclaré que le bain de sang devait prendre fin. Les Nations Unies ont aussi souligné que les affrontements avaient un impact négatif sur la situation humanitaire déjà difficile à Gaza. L'Egypte tente d'amener les deux flancs à un cessez-le-feu. Une source proche de l'organisation palestinienne du djihad islamiste a affirmé à l'agence de presse américaine qu'un tel accord été discuté en Egypte. L'armée israélienne a déclaré poursuivre peu avant minuit jeudi ses attaques envers ce groupe. (Belga)