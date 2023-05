Coupe du monde de mountainbike - Pidcock gagne le shorttrack après une remontée

Le shorttrack, une épreuve de 20 minutes, détermine l'ordre de départ de la course de cross-country dimanche. Malgré ses titres olympique et européen, Pidcock se trouve loin au classement du mountainbike et doit démarrer de l'arrière, mais une course tactique lui a permis de remonter et de s'imposer au sprint. Dans l'interview flash, le Britannique a expliqué qu'il n'a appris qu'après midi qu'il pouvait prendre le départ du shorttrack. Le Néo-Zélandais Sam Gaze (Alpecin-Deceuninck) a terminé deuxième, l'Allemand Luca Schwarzbauer a complété le podium. Jens Schuermans s'est classé neuvième. Pierre de Froidmont, qui a chuté, a fini 36e. Chez les dames, la championne de Belgique Emeline Detilleux a terminé 36e d'une course remportée au sprint par l'Autrichienne Laura Stigger, devant les Suissesses Alessandra Keller et Sina Frei et la championne du monde française Pauline Ferrand-Prévot. (Belga)