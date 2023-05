Des courriers en partance pour rappeler l'obligation de renouveler le permis de conduire

Généralisé en Belgique en 2013, le permis européen, au format carte d'identité, a une validité de 10 ans. Cette année, les premiers permis de nouvelle génération distribués en Belgique arrivent donc à échéance. Plus de 425.000 citoyens doivent procéder à leur renouvellement en 2023. Or, sur le terrain, l'administration constate qu'une majorité de Belges ne sont pas au courant de cette obligation européenne, a expliqué le ministre. Un budget spécifique a été débloqué afin que chaque titulaire soit averti lorsqu'il est temps d'entamer cette démarche. Ce courrier de rappel arrivera dans la boîte aux lettres des citoyens concernés deux mois avant la date d'expiration de leur permis. Non seulement ce délai leur laisse le temps de se mettre en ordre, mais il permet également aux communes de ne pas être prises d'assaut, a fait remarquer M. Gilkinet. En mai, ce sont les courriers pour les permis arrivant à échéance en juillet qui partent. En juin, c'est pour ceux dont l'échéance est en août, etc. Un courrier de rattrapage sera en outre destiné aux conducteurs dont le permis n'a pas été renouvelé à temps mais qui n'avaient pas reçu d'avertissement initial. Cette salve de lettres partira progressivement à l'automne 2023. Prendre le volant avec un permis périmé expose le conducteur à une amende de 1.600 à 16.000 euros, ainsi qu'à un retrait de permis pouvant aller de huit jours jusqu'à 5 ans. (Belga)