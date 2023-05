Dette: report d'une réunion prévue vendredi entre Biden et l'opposition

Ce report est "positif", a assuré une source proche des discussions, "les équipes poursuivent leurs réunions et ce n'était pas le bon moment d'impliquer les dirigeants" au plus haut niveau. Mais le ténor républicain a livré un autre son de cloche. Joe Biden n'a "pas de plan", "apparemment il ne veut pas d'accord, il veut un défaut de paiement", a dit Kevin McCarthy lors d'une conférence de presse. Le FMI s'est inquiété jeudi des "graves répercussions" sur l'économie mondiale qu'aurait un défaut de paiement des Etats-Unis, si un accord politique n'est pas trouvé très rapidement. Les démocrates, camp du président américain, et les républicains, maîtres de l'une des chambres du Congrès, sont engagés dans un bras de fer sur le relèvement du plafond de la dette américaine, s'accusant mutuellement de prendre la première économie mondiale "en otage". Cette manoeuvre législative est indispensable pour que la première économie mondiale puisse continuer à emprunter et à payer ses factures, ses fonctionnaires et ses créanciers. L'ancien président Donald Trump s'est mêlé au débat en exhortant mercredi les républicains, sur lesquels il conserve une immense influence, à "provoquer un défaut de paiement", si les démocrates ne leur concèdent pas "des coupes massives" dans les dépenses. Joe Biden quant à lui réclame un relèvement sans conditions du plafond d'endettement, en faisant valoir que pendant très longtemps, y compris sous la présidence de son prédécesseur, le Congrès avait voté en ce sens sans débat particulier. (Belga)