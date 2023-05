D'Ieteren veut racheter la concession Porsche de Flandre orientale

Cette concession ("Carrera Motors"), située à Laethem-Saint-Martin, a été fondée par l'entrepreneur Philippe De Craene. "L'acquisition ne pourra se faire qu'après l'analyse et l'accord de l'autorité de la concurrence belge auprès de laquelle nous avons introduit le dossier", précise D'Ieteren, ajoutant que Philippe De Craene restera propriétaire et directeur de la concession jusqu'à l'approbation de l'autorité de la concurrence. D'Ieteren est l'importateur en Belgique des véhicules du groupe Volkswagen et possède déjà plusieurs concessions Porsche en Belgique. (Belga)