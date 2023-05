Double podium pour Koen Vereecke et Nicola Philippaerts

À Windsor, Koen Vereecke (Lector vd Bisschop) a réalisé le troisième meilleur temps du barrage à cinq. La victoire est revenue à la Britannique Lily Attwood (Cor Leon vd Vlierbeek Z), qui a terminé une demi-seconde plus vite que le Français Olivier Perreau (GL Events Dorai d'Aiguilly). À Madrid, le champion national Nicola Philippaerts (H&M Luna van 't Ruytershof) a pris la troisième place de l'épreuve au temps à 1m55. Le Brésilien Francisco José Mesquita Musa (Catch me Marathon) a remporté l'épreuve. Pieter Devos (Nascar van 't Siamshof) et Olivier Philippaerts (Mr Idol S) ont terminé 9e et 10e (Belga)