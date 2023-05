Enquête ouverte après le sabotage du véhicule d'une maire en Bretagne

À ce stade de l'enquête, "les résultats des premières investigations ont démontré que quatre flexibles de freins avaient été délibérément sectionnés", rapporte dans un communiqué le procureur de la République Nicolas Heitz. L'élue a déposé plainte contre X mardi dernier, dénonçant "des faits commis à son encontre et pouvant être qualifiés de tentative d'homicide et de menaces de mort réitérées", indique le procureur dans son communiqué. "A l'appui de sa plainte", l'élue expliquait que "la veille, alors qu'elle démarrait son véhicule, elle avait constaté un défaut de freinage et l'absence de résistance au niveau de la pédale de frein". Le garagiste a alors constaté que "les flexibles avaient été coupés à l'aide d'une pince", selon le communiqué. La maire, Anne-Françoise Piedallu, "précisait d'ailleurs avoir été victime d'un évènement similaire antérieurement, une des roues avant de son véhicule ayant été desserrée", rapporte le magistrat. L'élue a fait également état de "tensions avec certains de ses administrés" ainsi que de "propos menaçants qui auraient été tenus à son encontre indirectement, devant des employés", selon le parquet. "Des investigations sont actuellement en cours afin d'identifier l'auteur ou les auteurs de ces faits", précise le magistrat. Plougrescant est une commune littorale d'environ 1.200 habitants non loin de Lannion. Ce sabotage intervient alors que de nombreux élus, dont le président de la République Emmanuel Macron, ont exprimé ces derniers jours leur indignation après la démission du maire de Saint-Brevin-Les-Pins (Loire-Atlantique), Yannick Morez, sous la pression de l'extrême droite. (Belga)