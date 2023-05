Fusion bpost-PostNL: l'ex-ministre Labille sanctionné par la FSMA

M. Labille avait annoncé le 27 mai 2016 lors d'une interview en radio, sur la RTBF, que des discussions approfondies étaient en cours sur une fusion de bpost et de son rival néerlandais PostNL et que l'État belge réduirait sa participation dans l'entreprise publique cotée en bourse. À la suite de l'interview, les transactions sur les actions de bpost et de PostNL avaient été interrompues et le dossier était devenu flou. Deux jours plus tard, bpost avait annoncé que les négociations avec PostNL avaient été interrompues. M. Labille avait nié les accusations de sabotage et exprimé ses regrets. (Belga)