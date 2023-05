Invasion de l'Ukraine - Guatemala: l'Ukraine demande le soutien des pays d'Amérique latine

Lors d'une conférence de presse, M. Kuleba, a fustigé l'attitude de "neutralité" de plusieurs pays d'Amérique latine, estimant que celle-ci favorise "la poursuite de l'agression" par la Russie. "Nous pensons que les pays d'Amérique latine devraient adopter l'attitude du Guatemala et (...) condamner l'agression", a-t-il martelé. Le Guatemala est l'un des rares pays latinoaméricains à avoir apporté son soutien à l'Ukraine dès le début de l'invasion russe le 24 février 2022. Cinq mois après, le président guatémaltèque Alejandro Giammattei s'était même rendu à Kiev en signe de solidarité. Le chef de la diplomatie ukrainienne a critiqué les pays latinoaméricains qui "croient que le mieux est de rester neutre", tandis que d'autres "disent que cette guerre c'est le problème de l'Europe". M. Kuleba a assisté en tant qu'invité au IXe Sommet de chefs d'Etat et de gouvernement de la Caraïbe dans la ville coloniale d'Antigua Guatemala (sud-ouest du pays). "La Russie va perdre cette guerre et la Russie va payer pour les crimes de cette guerre", a prédit M. Kuleba. De son côté, le président Giammattei a assuré que le "Guatemala continuera de soutenir politiquement et diplomatiquement l'Ukraine". "Je forme des voeux pour la fin rapide de la guerre et le début de la reconstruction de l'Ukraine", a-t-il ajouté. (Belga)