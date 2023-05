Invasion de l'Ukraine - L'armée russe dément toute "percée" de ses défenses par les forces ukrainiennes

Plusieurs blogueurs prorusses suivant la situation sur le terrain se sont alarmés jeudi soir de mouvements de troupes ukrainiennes et de l'abandon par les soldats russes de positions, notamment près de Bakhmout, épicentre des combats dans l'Est de l'Ukraine. "Les déclarations diffusées par des chaînes Telegram individuelles sur des +percées des défenses+ qui auraient eu lieu dans diverses parties de la ligne de contact ne correspondent pas à la réalité", a affirmé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Il a assuré dans son bilan de la journée écoulée avoir repoussé quelques attaques et opérations de reconnaissance ukrainiennes sur le front, sans que leur nombre diffère avec ce qui est rapporté les jours et semaines précédentes. Selon le ministère russe, la seule bataille en cours en fin de soirée se déroule près de Malynivka dans la région de Donetsk, qui implique l'aviation et l'artillerie. Le ministère n'a cependant pas mentionné les informations faisant état d'un recul russe près de Bakhmout, se contentant d'indiquer que "des détachements d'assaut continuent de libérer la partie ouest" de la ville, où sont situées les dernières poches ukrainiennes. "La situation générale dans la zone de l'opération militaire spéciale est sous contrôle", a-t-il assuré. Ces affirmations étaient invérifiables de source indépendante dans l'immédiat. (Belga)