Invasion de l'Ukraine - Missiles britanniques à l'Ukraine: Moscou dénonce une mesure "extrêmement hostile"

La livraison de missiles de croisière Storm Shadow, annoncée jeudi, est "une mesure extrêmement hostile de Londres, qui vise à inonder davantage l'Ukraine d'armes et à provoquer une aggravation sérieuse de la situation", a dénoncé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué. "Le transfert de missiles à longue portée et de haute précision au régime de Kiev confirme clairement le niveau sans précédent d'implication du Royaume-Uni dans le conflit ukrainien", a ajouté la diplomatie russe. Moscou a accusé Londres de chercher à "porter le conflit à un nouveau niveau absolu en termes de destruction et de pertes humaines". "La Russie se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires pour neutraliser les menaces pouvant découler de l'utilisation de missiles de croisière par l'Ukraine", a ajouté le ministère. Avec la fourniture des Storm Shadow, le Royaume-Uni deviendra le premier pays à livrer à l'Ukraine ce type d'armement de longue portée, qui peut frapper à 250 kilomètres. (Belga)