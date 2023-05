La finale de la Coupe de Grèce n'aura pas lieu au stade Olympique et se jouera à huis clos

En effet, la Fédération grecque de football considère que le match entre l'AEK et le PAOK présente un risque élevé de débordement. Selon l'agence de presse internationale Reuters, l'EPO a même tenté de négocier avec d'autres pays tels que Chypre, l'Albanie et la Pologne pour trouver un stade. Si les autorités chypriotes ont refusé la demande, ce n'est pas le cas des autorités albanaises. Sans la proposition de Volos, ville au centre de la Grèce, le match aurait pu se jouer dans la ville albanaise d'Elbasan. Ce n'est pas la première fois que la finale de la Coupe de Grèce entre le PAOK et l'AEK se jouera devant peu ou pas de supporters. En 2019, la ligue grecque n'a autorisé que 1.040 spectateurs après les émeutes qui ont assombri les finales des éditions précédentes (2017, 2018). L'année dernière, le scénario s'est encore répété avec plusieurs affrontements entre les supporters du PAOK et du Panathinaïkos. (Belga)