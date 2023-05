Le groupe Orano annonce avoir évacué des expatriés après une alerte "sécuritaire" au Niger

Jeudi soir, "la direction d'Orano au Niger a été alertée d'un événement sécuritaire dans un village situé à mi-chemin entre la frontière malienne et la ville d'Arlit", indique le groupe dans un communiqué. "Immédiatement, des mesures ont été mises en place pour la protection des sites et du personnel" et "la sécurité des installations industrielles a été renforcée", ajoute-t-il. "Conformément aux procédures du plan de protection et par mesure de précaution, les expatriés" d'Orano et d'autres étrangers en mission, "cibles potentielles identifiées présents sur la base vie d'Akokan ont été évacués sous protection vers Niamey par avion". Les expatriés d'Orano ou en visite dans la région d'Arlit où le groupe exploite une mine d'uranium, vivent dans un complexe appelé "base vie" situé à Akokan à proximité de la ville d'Arlit. "Le retour des personnels évacués devrait avoir lieu dans les tout prochains jours dès confirmation que tout risque est écarté", ajoute Orano, ex-Areva. Dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010, cinq Français dont une femme, Françoise Larribe, un Malgache et un Togolais, tous collaborateurs d'Areva, avaient été enlevés à Arlit par des hommes armés. Après cinq mois de captivité, le 25 février 2011, Françoise Larribe, malade, avait été libérée avec les salariés malgache et togolais. Les quatre derniers otages avaient été libérés le 29 octobre 2013, après 1.139 jours de détention dans le désert sahélien. (Belga)